Questura di Bergamo, nel 2021 già firmati 41 avvisi orali e 69 fogli di via obbligatori

Il bilancio della sezione Anticrimine della Polizia di Stato di Bergamo: da gennaio il Questore, Maurizio Auriemma, ha emesso 41 avvisi orali e 69 fogli di via obbligatori nei confronti di oltre un centinaio di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Negli scorsi mesi è aumentata notevolmente l’attività di prevenzione portata avanti dalla locale Divisione anticrimine della Polizia di Stato di Bergamo. Da gennaio 2021, infatti, il Questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, ha emesso 41 avvisi orali e 69 fogli di via obbligatori dal capoluogo e da altri comuni della provincia orobica, nei confronti di oltre un centinaio di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta per lo più di pregiudicati per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, alcuni dei quali erano soliti stazionare nei pressi della stazione ferroviaria, denunciati a seguito dei numerosi controlli svolti dalle pattuglie della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’ordine.

Sorveglianza speciale per i pregiudicati