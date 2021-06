Dopo i dehors, in via Quarenghi e Moroni nuovi posti auto per i residenti

Nuovi posti per residenti sono in arrivo in alcune vie del centro città nei prossimi giorni: i tecnici di Atb, mobilitati dopo le due ordinanze emanate dal Comune di Bergamo nelle scorse ore, interverranno infatti a partire da martedì prossimo lungo via Quarenghi e lungo via Moroni per creare alcuni stalli gialli aggiuntivi.