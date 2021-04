Dopo un mese riaprono 7.500 negozi «Con la zona rossa persi 300 milioni»

Il commercio prova di nuovo a ripartire. Su la saracinesca anche per parrucchieri e centri estetici mentre resta lo stop per bar e ristoranti. «Disastroso il primo trimestre del 2021, servono scelte politiche oculate»

Chissà che il 17 possa, per una volta, essere di un buon auspicio almeno per i commercianti.

Lunedì scatta infatti in tutta la Lombardia il diciassettesimo cambio di colore nell’era dell’Italia divisa in fasce di rischio. Si torna in arancione dopo 4 settimane di profondo rosso, soprattutto per i fatturati di tanti negozi, costretti dal 15 marzo a tenere chiuse le serrande. La perdita complessiva, secondo una stima di Ascom Confcommercio, si aggira tra i 290 e i 300 milioni di euro, complice anche la settimana di Pasqua che, da sola, vale all’incirca 85 milioni di euro. L’ennesima, cauta ripartenza non può dunque che essere accolta con favore dagli operatori del commercio, che dopo un 2020 disastroso hanno registrato perdite fino al 70% anche nel primo trimestre di quest’anno. Bruciate la stagione dei saldi e l’intero periodo di Pasqua, con l’indice di contagio che è tornato ad abbassarsi, da domani anche i 7.500 negozi della Bergamasca che nelle ultime quattro settimane si sono fermati, potranno di nuovo tornare a lavorare.