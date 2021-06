«Dov’è via Foscolo?» e gli sfila il Rolex, dono per i 25 anni in ditta

Maurilio Rota non nasconde la sua rabbia per quanto successo ieri mattina intorno alle 11 in via Pergolesi: con una banalissima scusa ma anche tanta energia, una donna gli ha sfilato il Rolex che la sua azienda gli aveva regalato per i 25 anni di lavoro, con tanto di dedica sotto il quadrante.

«Era una donna non troppo alta ma molto energica – spiega il signor Rota, 75 anni –, mentre stavo caricando la spesa in auto mi si è avvicinata chiedendomi, con cadenza da Europa dell’Est, indicazioni su via Foscolo. Le ho risposto di chiedere in pasticceria e sembrava allontanarsi, ma è tornata verso di me con un bigliettino e la scusa di dirmi che si proponeva per fare le pulizie a 7 euro all’ora». A quel punto, ricostruisce il pensionato, la donna «deve aver visto ancora la portiera aperta, me l’ha bloccata con una forza sovrumana e mi ha sfilato l’orologio, un Rolex Oyster argento: in 10 secondi ha fatto tutto». Senza un graffio, «una manovra precisa e fulminea» aggiunge. Il tempo di accorgersi, notare un’auto scura, «forse una Punto» dove la donna sarebbe salita, e Rota ha tentato un inseguimento, «ma al rondò della Briantea non ho più visto l’auto».