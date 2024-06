Draghi, e-car e il concerto di Lucilla: tutte le novità di Leolandia per l’estate

Lunga vita al Gioca Jouer! L’evergreen portato al successo da Claudio Cecchetto nel 1981 è pronto a diventare un tormentone anche tra i più piccoli: merito di Lucilla, la cantante più amata dai bambini, che ha scelto Leolandia per presentare in anteprima dal vivo la sua cover, sabato 8 giugno, in un grande evento insieme al suo corpo di ballo Alman Kids Crew, al debutto in uno spettacolo live.

Il video del pezzo, che contiene anche un cameo di Cecchetto, è stato pubblicato a metà maggio e in poco più di 2 settimane ha già superato 2 milioni di visualizzazioni: sabato a Leolandia i bambini potranno assistere allo show della loro beniamina e ballare insieme a lei. Lucilla si esibirà alle 14:50 sul palco Minitalia, in un breve live aperto a tutti gli ospiti del parco, per poi dare l’appuntamento ai suoi fan più affezionati nella LeoArena per un concerto pieno di sorprese. Un’occasione da non perdere per festeggiare l’arrivo dell’estate e la fine delle scuole, insieme ai grandi draghi, nuovi protagonisti dell’offerta di intrattenimento del parco, tra attrazioni fantastiche, antiche leggende e freschissimi giochi d’acqua.

I grandi draghi tra le novità

Dopo l’anteprima dello scorso weekend, accompagnata da una caccia al tesoro dedicata a tutti i piccoli esploratori, grandi e piccini possono scoprire tutti i giorni i grandi draghi di Leolandia, 10 in tutto: l’ultimo arrivato è Idra, un gigantesco esemplare di 55 quintali per 18 metri di lunghezza e 6.5 metri di altezza, con 7 teste dallo sguardo minaccioso che soffiano sulla zattera di Scilla e Cariddi, una delle attrazioni più frequentate di Leolandia, per aiutare i malcapitati esploratori a superare le correnti del mare, giungendo in porto sani e salvi. Di fronte a Idra, il Drago Marino sorveglia i bambini mentre si divertono tra scivoli, giochi e zampilli in un’area acquatica di 350 metri quadri. Poco oltre, ecco stagliarsi all’orizzonte l’imponente figura di Argo, planato sulla torre di rocca Mediterranea in posizione dominante sul parco, pronto a proteggere i suoi ospiti dai pericoli del mondo esterno a suon di nuvole di vapore e potenti ruggiti. Superando le Rapide dei Draghi a bordo di divertentissimi gommoni rotanti, i bambini più coraggiosi potranno infine scoprire le uova di drago e i neonati Spino e Artiglio, oltre a tanti altri simpatici draghetti, che popolano altri angoli dell’area. Sviluppata a partire dallo scorso anno con l’inserimento del Golfo del Drago Marino, Draghi e Leggende raggiunge oggi un’estensione complessiva di 10.000 metri quadri e ha richiesto un investimento di circa 7 milioni di euro.

Le e-car di Scuola Guida Futuro