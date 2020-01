Dramma della solitudine Trovata morta dopo 3 mesi

Sulla rampa della scala e all’interno del cortile il viavai è continuo: gli operai stanno riparando le pareti dell’androne e tante persone attraversano il portone per raggiungere lo studio di un medico. Eppure in questo condominio di via Palma il Vecchio nessuno si è accorto che un’inquilina era morta nella sua abitazione, a letto. E che giaceva lì, senza vita, da almeno tre mesi. Il palazzo, al civico 4, praticamente allo svincolo con via Moroni, è abitato da una cinquantina di famiglie. Mariarosa Cortinovis, 55 anni, ex maestra da tempo in pensione, aveva deciso di vivere una vita isolata, anche a seguito di un lutto familiare. Si era chiusa in sé stessa e a nulla erano valsi i tentativi di avvicinarla da parte dei suoi fratelli e dei vicini di casa.