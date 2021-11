Düsseldorf più vicina, nuovo collegamento da Orio

L’aeroporto di Orio ha una nuova compagnia aerea nel suo scalo: è Eurowings, del gruppo Lufthansa, che volerà da Bergamo a Düsseldorf (aeroporto DUS International). Il nuovo volo, inaugurato il 4 novembre, prevede quattro frequenze settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica), a cui si aggiungeranno dal 1° febbraio 2022 i giorni di martedì e mercoledì.

Oltre che offrire il volo diretto, Eurowings consente anche di fare scalo a Düsseldorf per raggiungere, tra le varie possibilità, una serie di destinazioni all’interno della Germania, con tempi di transito ridotti, come Amburgo, Berlino Brandeburgo, Dresda e Lipsia. «Il volo, operato con aeromobili A319 e A320, prevede a bordo posti riservati in classe business e permette ai passeggeri di accumulare punti del programma Miles&More del gruppo Lufthansa» fanno sapere da Orio.