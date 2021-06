È la Xbox? No, sono oltre 62 kg di hashish: tre arresti per droga

Due chili di hashish in auto e oltre 62 kg in un appartamento. Arrestata una donna che vive a Canonica d’Adda.

Era insospettabile o almeno pensava di esserlo la 26enne arrestata dalla squadra Mobile di Milano per detenzione e spaccio di droga, insieme a suoi due connazionali marocchini, un 36enne che vive a Cavenago di Brianza (Monza) e un 27enne senza fissa dimora, entrambi pregiudicati.

Gli agenti l’hanno pedinata e questo ha permesso loro di scoprire che viveva a Canonica d’Adda, ma aveva a disposizione anche un appartamento a Triuggio che usava come magazzino. Ma soprattutto ha permesso loro di vederla mentre si incontrava con il 36enne in un centro commerciale e con lui andava in auto in un parcheggio vicino allo stadio di Monza. Qui la polizia ha assistito mentre consegnava circa due chili di hashish divisi in 20 panetti.