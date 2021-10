Educazione digitale, decolla il progetto per 25 mila ragazzi in 28 punti di comunità

Il progetto finanziato con 2,5 milioni e gestito dalla Fondazione della Comunità Bergamasca. Coinvolte le biblioteche. I corsi di tutoraggio per i giovani previsti in 14 Ambiti.

L’obiettivo è ambizioso: contribuire all’alfabetizzazione digitale di una generazione, quella dei ragazzi, che ha sacche di povertà più ampie di quelle che forse ci si immaginava prima della pandemia. Sono infatti ben 25mila i giovani bergamaschi tra i 6 e i 13 anni che, si stima, potrebbero aderire a «DigEducati», il progetto finanziato con 2,5 milioni di euro dalla Fondazione Cariplo e dall’impresa sociale «Con i Bambini», che ieri ha preso il via con il taglio del nastro in contemporanea nei 28 punti di comunità della provincia. Un progetto ampio che la Fondazione della Comunità Bergamasca gestirà come ente capofila e che vede l’impegno della Conferenza dei Sindaci – che ha messo a disposizione i locali dove si organizzeranno i corsi di tutoraggio per i ragazzi – dei 14 Ambiti, del mondo delle cooperative, della rete bibliotecaria, della scuola e dell’Università. Tutti insieme per provare a contrastare un deficit di conoscenze che si è ampliato in maniera preoccupante durante l’emergenza pandemica.