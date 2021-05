Effetto vaccinazioni anche in Bergamasca: crollati i ricoveri e il tasso di mortalità

Secondo i dati Ats tra gennaio-aprile i pazienti in ospedale per Covid giù dell’87% rispetto al 2020 Anche i decessi sono diminuiti dell’82%. Zucchi: «Pur non essendo il solo fattore, immunizzazione significativa».