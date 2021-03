Emergenza scuole, l’appello: «Per evitare altri stop vaccini ai docenti»

Le vaccinazioni per il mondo della scuola dovevano essere una priorità. Eppure, a oggi, nelle scuole lombarde di vaccini nemmeno l’ombra, a differenza di quanto accade in altre regioni. E, dal momento che la situazione non si sblocca, alcune delle associazioni della scuola hanno scelto di prendere carta e penna e scrivere al presidente della Regione Attilio Fontana e all’assessore al Welfare Letizia Moratti per avere notizie certe su tempi e modi di somministrazione del vaccino, ma anche per ricordare quanto la scuola sia importante per i ragazzi e quanti possano essere i rischi per il personale che quotidianamente è a contatto con la fascia più giovane della popolazione.

Le superiori resteranno al 50%