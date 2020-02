Epatite A, caso alle elementari Via alle vaccinazioni a Villongo

Dopo i casi di meningite registrati nei mesi scorsi, i cittadini di Villongo – questa volta però solo i più piccoli – sono chiamati nuovamente a vaccinarsi. In questo caso non contro il meningococco, bensì contro l’epatite A. Un bambino frequentante la scuola primaria locale avrebbe infatti contratto la malattia infettiva virale, come spiega Ats Bergamo in una nota spedita ai genitori degli alunni di otto classi martedì scorso: nella nota si dà appuntamento per giovedì 13 febbraio alle 15 nell’aula magna delle scuole medie, per un incontro informativo.

Come previsto dalla normativa regionale, le autorità sanitarie bergamasche suggeriscono la vaccinazione preventiva contro l’epative virale A: vaccinazione che, per gli alunni delle classi individuate da Ats, verrà fornita gratuitamente presso il presidio di Trescore venerdì (classi quinte, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16), lunedì (classi prime, stessi orari) e martedì (classi seconde, dalle 9 alle 12). Si tratta delle otto classi disposte sullo stesso piano frequentato dallo studente colpito dall’epatite A: tre quinte, tre prime e due seconde. Il vaccino verrà somministrato a tutti gli alunni del piano, così come alle insegnanti delle classi in questione e ai bidelli.