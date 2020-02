«Ero dietro di loro ma ho sbagliato strada» Un amico di Paola ricostruisce lo schianto

L’incidente in via Lunga nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio. «Stavamo andando all’Olympus di Boccaleone, non so perché siano salite sull’auto dei ragazzi».

Sembra riposare, Paola, come una di quelle principesse delle favole dai lunghi capelli biondi che aspetta il bacio dell’amato per risvegliarsi. Invece è distesa in una bara di legno chiaro, non un graffio sul bel viso sereno . Attorno a lei mazzi e corone di fiori bianchi e rosa, il bacio è quello della mamma Katiuscia che le accarezza dolcemente il viso e non si stacca un attimo da lei. In tanti, domenica 23 febbraio, per tutta la giornata, sono andati a salutare Paola Tiraboschi, l’infermiera di 28 anni di Valbrembo morta nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio in un terribile incidente stradale in via Lunga . Parenti, amici, colleghi di lavoro del Don Orione e dell’ospedale Melloni di Milano dove lavorava da soli tre mesi. Poco tempo, ma si era già fatta apprezzare e voler bene da tutti.

«Le colleghe del Don Orione mi hanno detto che Paola era il loro punto di riferimento – racconta la mamma –. Le spronava a fare i concorsi, a studiare, a non mollare. Aveva convinto una collega di 52 anni a iscriversi a un concorso dopo che avevano annullato i limiti di età . Lei era laureata in Infermieristica ma non si era montata la testa, anzi: dopo aver finito i suoi compiti andava ad aiutare le ausiliarie a fare i loro. E al Don Orione i turni sono pesanti, c’è poco personale». Paola era riuscita a trovare il lavoro dei suoi sogni proprio grazie alla sua tenacia: dopo aver tentato di entrare alla facoltà di Medicina si era iscritta a tantissimi concorsi, fino a quando qualche mese fa aveva vinto quello del Fatebenefratelli di Milano ed era stata assunta all’ospedale Macedonio Melloni, nel reparto di Ginecologia. Le avevano dato anche un appartamentino a Milano per essere più vicina al posto di lavoro. Proprio ieri il papà Tarcisio, titolare di una ditta di autoricambi, sarebbe dovuto andare a ridipingerlo.