Esondazioni e nubifragi, la Regione lancia un Piano straordinario di difesa

L’assessore Foroni: «Di fronte a fenomeni di straordinaria intensità non resta che puntare su un’ampia prevenzione». Le risorse si aggiungono ai 20 milioni già stanziati e ai 180 per opere idrauliche.

Un piano straordinario per la difesa del suolo e contro il rischio idrogeologico da lanciare nel 2022. È quanto la Regione sta preparando in risposta agli eventi metereologici calamitosi che ormai ogni anno si stanno abbattendo sul territorio lombardo e anche su quello bergamasco, con conseguenti esondazioni di corsi d’acqua e smottamenti di terreni. Ad annunciarlo è l’assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile Pietro Foroni secondo il quale è ormai assodato «che ci troviamo di fronte a cambiamenti climatici che sono causa di fenomeni temporaleschi di straordinaria intensità». Fenomeni che, però, spiega ancora Foroni, sono «difficilmente prevedibili, sia per quanto riguarda il dove che il quando» e contro i quali, quindi, a suo dire «non rimane altro che puntare su un’ampia prevenzione. Ecco perché, d’accordo con i responsabili del bilancio regionale, stiamo elaborando un piano straordinario per la difesa del suolo e contro il rischio idrogeologico per andare a intervenire sulle principali criticità del nostro territorio. Lo lanceremo a dicembre in fase di approvazione del bilancio di previsione 2022».