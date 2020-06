Estivi rionali e sconti sull’Imu La proposta per il commercio

Ridurre l’Imu con un accordo tra proprietari e locatari, estivi di «quartiere», meno sagre, un polo logistico per un e-commerce cittadino, formazione digitale per gli operatori con il Distretto urbano del commercio, una comunicazione «leggera» che educhi i clienti al nuovo galateo imposto dal Covid, fatto di mascherine e distanziamento sociale, senza mettere in imbarazzo i commercianti. Sono tante le proposte contenute nel documento che Andrea Tremaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Frizzoni, ha presentato ieri al sindaco (con delega al Commercio) Giorgio Gori e che sarà discusso al tavolo aperto dalla Giunta sul position paper «Bergamo 2020. Strategia di rilancio e di adattamento».

Il consigliere comunale di minoranza parla di commercio e artigianato a km 0, capace però di rispondere ai bisogni «digitali» emersi con la pandemia. Un commercio, spiega Tremaglia, che «cura la città, rendendola viva, con le strade più sicure e dando da lavorare a tante famiglie che hanno attraversato settimane tremende». Ma è il commercio ora che ha bisogno di essere curato, perché l’emorragia di fatturato rischia di far abbassare le serrande a più di un’attività, «secondo uno studio di Format research - Ascom Confcommercio Bergamo – riporta Tremaglia –, il solo mese di marzo ha registrato a Bergamo un calo nei consumi del 31%».