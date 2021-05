Europeo, Toloi e Pessina passano la prima selezione di Mancini

Il mister della Nazionale ha comunicato la lista dei 28 preconvocati che diventeranno 26 entro la mezzanotte del 1° giugno, quando verrà comunicata la lista definitiva dei giocatori che giocheranno all’Europeo con la maglia dell’Italia.

I dubbi erano tre o quattro. Meret o Cragno come terzo portiere, è stato scelto il «napoletano»;in difesa ci sono Toloi e Mancini; a centrocampo Cristante, Pessina e Sensi. Come regista, in caso di problemi fisici per il titolarissimo Jorginho (campione europeo con il Chelsea), ci sono anche le candidature di Locatelli, mentre Lorenzo Pellegrini, che si sta riprendendo dopo l’infortunio, coprirà una posizione sulle linee laterali. In attacco, il nome emerso nella partita con San Marino è quello di Politano che aveva chiuso in crescendo la stagione col Napoli.