Ex bocciodromo di Grassobbio: partono i lavori del primo lotto

È imminente l’avvio dei lavori di rigenerazione dell’ impianto sportivo comunale di via Zanica , (ex bocciodromo), impresa dell’importo di 1.640.000 euro Iva compresa. Per ora parte il primo lotto dell’importo di 155.000 euro . «Siamo in dirittura d’arrivo per un’opera che fin dal mio insediamento ho ritenuto fondamentale per il paese, per i ragazzi e i giovani che nello sport si rigenerano» informa il sindaco Manuel Bentoglio anche assessore allo sport. A giorni partono i lavori approvati dalla Giunta comunale sulla base del progetto della società D+BM Architetti Associati di Cisano Bergamasco , con ristrutturazione generale dei servizi igienici della sala comunale multifunzionale, formazione di aree esterne pavimentate ed attrezzate per poter installare le strutture temporanee eventualmente previste in manifestazioni ed eventi all’aperto che dovrebbero ricominciare a svolgersi.