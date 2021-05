Ex palaghiaccio, aumentano i costi L’apertura nella primavera del 2022

I lavori per il nuovo palazzetto polivalente alla Malpensata procedono, ma il Comune ha dovuto far fronte ad alcuni interventi imprevisti. L’assessore Poli: «Normale, in un’opera complessa».

Scavi non previsti, più travetti a sostenere la struttura in legno, modifiche alle opere di impermeabilizzazione. Aumentano i costi del nuovo palazzetto per gli sport rotellistici della Malpensata, che sta sorgendo sulle ceneri dell’ex palazzetto del ghiaccio. Il progetto ha subito diversi stop, il primo legato alla bonifica dell’ammoniaca utilizzata per garantire il manto ghiacciato ai pattinatori. Poi, l’utilizzo del piazzale come area mercatale, mentre le operazioni sui nuovi mercati di via Spino e piazzale Alpini venivano ultimate. Il cantiere da 892 mila euro per la costruzione vera e propria della struttura, partito a febbraio 2019, presenta una prima variante da 81 mila euro e un allungamento di 40 giorni previsti sulla consegna.

La delibera è stata approvata dalla Giunta, per affrontare «lavori imprevisti e imprevedibili» del lotto due, «una fase che si dovrebbe chiudere entro l’anno – spiega l’assessore allo Sport del Comune di Bergamo, Loredana Poli -. I lavori stanno procedendo, durante l’estate saranno posate le travi in legno lamellare per la copertura, lunghe 30 metri». Ma per arrivare al taglio del nastro è necessario affrontare il lotto 3, relativo agli impianti, in fase di progettazione: «Sarà fatta una gara per affidare questa parte di lavori – continua Poli -. L’obiettivo è aprire la struttura nella primavera del 2022».