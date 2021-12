Fede rubata, l’appello di Marzia ai ladri: «È un ricordo, restituitemela»

Sarebbe bello se, in questo periodo di feste, anche chi ruba potesse restituire ciò che ha preso. Soprattutto se dal punto di vista materiale vale così poco, ma a livello affettivo talmente tanto da spingere il legittimo proprietario a lanciare un appello sui social: ‹‹Cara Santa Lucia, sono ormai passati troppi anni dalla mia ultima letterina, ma io ci provo. Non si sa mai – ha scritto Marzia Breviario sulla pagina Facebook di “Sei di Sotto il Monte se…” -. C’è un oggetto in particolare che mi piacerebbe ricevere in dono, anzi no, che vorrei fosse restituito alla mia famiglia: la fede nuziale della mia mamma. Non è una fede particolarmente bella, anzi mostra tutti i suoi 36 anni, ma era la sua e per noi è sacra».

Renata Breviario con il marito nel giorno del matrimonio della figlia Marzia