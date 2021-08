Ferragosto in fuga dall’afa, già pieni i paesi nelle valli bergamasche

Anche quest’anno era previsto e anche quest’anno è arrivato. Il tutto esaurito nelle valli bergamasche in occasione delle due settimane centrali di agosto, e soprattutto di Ferragosto, è già realtà. Già dallo scorso weekend, infatti, Valle Brembana e Valle Seriana sono state prese letteralmente d’assalto da turisti e villeggianti, con conseguente aumento del traffico e della popolazione dei paesi dei due territori, che come ogni estate si trasformano, aumentano a dismisura grazie alle seconde case e alle attività ricettive. «Questa settimana e anche la prossima – dichiara infatti Maurizio Forchini, presidente di PromoSerio – si registra un grande pienone e menomale che è così. In questo momento i nostri territori sono pieni di gente, sia le seconde case, sia gli alberghi che ristoranti, poi per settembre vedremo, ma per ora la stagione per fortuna si conferma positiva».