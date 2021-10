Ferrovie, Rfi investirà 400 milioni per la manutenzione in Lombardia

Rfi investirà 400 milioni di euro nei prossimi 2-3 anni in manutenzione straordinaria in Lombardia. Gli interventi riguarderanno sia la rete vera e propria che le stazioni e, dove possibile, anche i passaggi a livello, uno dei punti più critici. Dati alla mano, nella nostra regione, solo su quest’ultimo versante c’è un guasto al giorno. I 400 milioni che verranno investiti vanno letti in modo ambivalente: da un lato la conferma dell’intenzione della società del gruppo Ferrovie di investire in Lombardia al di là dei grandi interventi in corso o previsti (per esempio l’assetto dei binari della stazione di Bergamo), dall’altro l’ammissione di una situazione comunque deficitaria per quanto riguarda la manutenzione. «Vanno bene i grandi interventi sulla rete, ma serve la giusta attenzione alle piccole cose che fanno la differenza» il commento di Claudia Terzi, assessore alla Mobilità e Infrastrutture, al termine del vertice a Palazzo Lombardia con Rfi e Trenord, convocato dopo la serie (continua) di guasti sulla rete ferroviaria del mese scorso. Una situazione particolarmente critica sul nodo di Milano, con 6 (seri) problemi di varia natura in meno di un mese.