Fiaccole, pensieri e un cuore di luce: Curno ricorda Marisa Sartori - Foto e video

Fiaccole, parole e pensieri a Curno per non dimenticare Marisa e ribadire l’importanza di impegnarsi sempre contro la violenza di genere. Stasera, nel triste anniversario della morte di Marisa Sartori, la ragazza di 25 anni accoltellata e uccisa a sera del 2 febbraio 2019 dal marito dal quale si stava separando, in paese si è tenuta la fiaccolata organizzata dal Comune. Un momento carico di emozione, che ha coinvolto amministratori e cittadini nel ricordo di una giovane vita spezzata e nel desiderio di impegnarsi affinché non accadano più tragedie come quella che ha colpito il paese tre anni fa. Il corteo, partito verso le 19,15 dal piazzale della chiesa, ha fatto tappa in via IV Novembre, all’altezza dell’abitazione dove abitava Marisa e dove fu commesso il delitto: qui sono state lette delle poesie, poi il gruppo è ripartito e ha raggiunto la piazza del municipio, dove con dei lumini è stato disegnato un cuore e sono stati letti altri messaggi per ricordare la giovane.

Ecco un filmato e alcune fotografie della manifestazione.