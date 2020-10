Fiera di Bergamo, accordo raggiunto L’ospedale resta fino all’inizio del 2021

Lunedì 5 ottobre in Regione si è tenuto un incontro giudicato «decisamente proficuo e collaborativo» da entrambe le parti, la Direzione generale Welfare di Palazzo Lombardia, e i rappresentanti della Fiera, cioè Giuseppe Epinati, amministratore unico di Fiera Nuova, e Fabio Sannino, presidente di Promoberg. Era scaduta il 2 ottobre la convenzione che regolava i rapporti tra la Regione Lombardia e la struttura che ospita l’ospedale da campo - con 70 posti letto, gestito direttamente dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, oggi utilizzato come sede degli ambulatori di follow up per i malati di Covid che sono stati curati a Bergamo; ora, dopo l’incontro di ieri, si procederà con la stesura di una nuova convenzione, in cui, con incontri e trattative prossime, si definiranno anche i metodi e i tempi per lo smantellamento, che avverrà comunque l’anno prossimo.

«Siamo soddisfatti di quanto è emerso da questo vertice, e da entrambi le parti è stata ribadita l’assoluta volontà di collaborazione – sottolinea Giuseppe Epinati, amministratore unico di Bergamo Fiera Nuova – . Noi abbiamo rimarcato l’importanza di poter tornare in possesso della struttura all’inizio dell’anno prossimo, e comprendiamo anche che, sia per il piano di utilizzo che è stato elaborato dall’Asst Papa Giovanni, sia per le esigenze rimarcate dalla Regione, non si può pensare a una riconsegna in tempi brevissimi. E siamo d’accordo sul fatto che si dovrà decidere anche sulle operazioni di smantellamento, se spetteranno all’Asst, alla Regione o all’Associazione nazionale alpini: non potranno certo avvenire in un battere d’occhio, servirà un cronoprogramma che rispetti le esigenze di tutti. Per il momento, è certo che l’ospedale resterà alla Fiera fino alla fine dell’anno». C’era anche la questione indennizzi, che la Fiera si aspetta per la concessione degli spazi con questa nuova convenzione: «Abbiamo avanzato le nostre richieste, e le nostre necessità. Ci conforta che l’incontro si sia svolto in un clima di collaborazione, il tutto verrà comunque definito nelle prossime trattative».