Filo spinato sul sentiero Ciclista si ferisce al volto

Stava percorrendo in mountain bike un sentiero che da San Vigilio scende verso Castagneta quando si è trovato di fronte un filo spinato ed è caduto a terra. È successo giovedì mattina intorno alle 10,30 e il protagonista di questa spiacevole avventura è l’istruttore di mountain bike Juri Ambrosioni che fortunatamente se l’è «cavata» con tagli al volto e il naso rotto, ma poteva andare decisamente peggio, perché il filo spinato era legato a due alberi proprio ad altezza volto e «preso all’altezza del collo – dice il malcapitato – avrebbe anche potuto uccidermi». Juri ha girato un video, in cui si vede con il volto sanguinante, per allertare tutti i ciclisti. «Sono tante le persone che passano in bici da quei sentieri e gesti di questa gravità possono anche ammazzare le persone. Io per fortuna ho avuto i riflessi pronti, mi sono fatto male ma poteva andare molto peggio. Io percorro spesso quei sentieri e un paio di volte mi è capitato di notare la presenza di chiodi sul terreno ma non mi è mai successo un fatto di tale gravità».