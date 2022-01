Finite le quarantene degli autisti: nelle valli ritornano i bus anche la domenica

Erano stati tolti per le malattie del personale Atp: emergenza rientrata. Saranno ripristinate le linee festive Bergamo per Boario, Piazza Brembana, Sarnico, Sant’Omobono, Clusone, la Clusone – Valbondione, la Clusone – Schilpario e la funivia Albino – Selvino. Sui disservizi il vicesindaco di San Pellegrino ha presentato un esposto in procura.

Da domenica le linee di trasporto pubblico che erano state tolte nelle valli saranno ripristinate. L’annuncio ieri da Emilio Grassi, direttore dell’Agenzia del trasporto pubblico di Bergamo. «La sospensione era stata determinata dalla mancanza di autisti, perché in quarantena o in malattia - spiega -. Oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo fatto il punto della situazione. Gli autisti sono rientrati e da domenica saranno ripristinate le corse che erano state tolte». Proprio ieri si è tenuto un vertice in videoconferenza voluto dalla Comunità montana Val Brembana, a cui hanno preso parte anche il sindaco di Parre Danilo Cominelli, in rappresentanza della Comunità montana Val Seriana, e il consigliere provinciale delegato ai Trasporti Alessandro Colletta. «L’incontro è stato positivo - dice Grassi - perché si sono soprattutto chiarite le future modalità di comunicazione. Il ripristino del servizio è semplicemente il frutto della fine delle malattie degli autisti». Saranno ripristinate le linee festive Bergamo per Boario, Piazza Brembana, Sarnico, Sant’Omobono, Clusone, la Clusone – Valbondione, la Clusone – Schilpario e la funivia Albino – Selvino.

«La sospensione - spiega Grassi - era stata decisa in considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica che ha pesantemente ridotto la disponibilità del personale viaggiante, al di là della normale quota strutturale di assenze: in questo periodo si sono verificate assenze fra gli autisti del 15% - 20% (con punte di 22%), decisamente superiori alla normale quota (8%-10%). Le assenze degli autisti stavano già riducendo il servizio feriale scolastico di 70-80 corse giornaliere e, con la sospensione del servizio festivo, si è voluto evitare ulteriori soppressioni feriali»