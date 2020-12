Fiorenzo appende le forbici al chiodo Via Paleocapa, sipario sul barbiere dei vip

La città di Bergamo perde uno dei suoi grandi protagonisti e un’attività storica, l’«Historical Barber Shop» che per 85 anni ha tagliato i capelli ai bergamaschi, ma non solo. Da Papa Giovanni a don Andrea Spada, da Gorbaciov a Toni Servillo, da Gimondi ai calciatori dell’Atalanta sono decine e decine i personaggi famosi che sono passati dalle mani di Fiorenzo Algeri, che domani appenderà le forbici al chiodo. Ad agosto del 2004 l’atelier è stato riconosciuto come negozio storico di Bergamo da parte del Pirellone e solo 4 anni fa sono stati festeggiati con un grande evento gli 80 anni del locale. In via Paleocapa si spegne dunque una stella, quella che Fiorenzo aveva appeso a Natale fuori dal locale e lui stesso, barbiere istrione dal quale non ci si tagliava i capelli ma si assisteva a uno spettacolo di simpatia e di capacità d’intrattenimento. «È arrivato il momento di darci un taglio – commenta Algeri tra l’ironico e il commosso –. Anche se io non smetterei mai perché qui (nel negozio, ndr) c’è tutta la mia vita».