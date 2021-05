Fisco: da mercoledì 19 maggio si può inviare la precompilata. Attenti alle modifiche

Da mercoledì 19 maggio i contribuenti potranno inviare la dichiarazione precompilata all’Agenzia delle entrate. Per fare questa operazione, si ha tempo fino al 30 settembre nel caso del 730, o del 30 novembre nel caso del Modello dei Redditi, ma anticipando l’invio si ha la possibilità di ottenere gli eventuali rimborsi già dal mese di luglio. Da quando è stata introdotta, la precompilata si arricchisce ogni anno di nuovi dati ed è diventa sempre più completa facilitando al contribuente il compito di compilare autonomamente la dichiarazione, calcolando l’imposta (Irpef) e le addizionali dovute. Lo scorso anno grazie alla precompilata circa 3,8 milioni di contribuenti hanno potuto pagare le tasse senza dover sostenere anche l’onere, peraltro non detraibile per le persone fisiche, del costo del professionista o del Caf.

Da lunedì, è possibile per il contribuente integrare o modificare i dati della precompilata. In questo caso occorre sapere che il comportamento dell’Agenzia delle Entrate cambia a seconda se si accettano i dati già caricati o se li si modifica.