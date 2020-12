Fondo di mutuo soccorso Gori: chi può dia una mano

I l sindaco rilancia l’iniziativa: questo Natale non è uguale per tutti . Crescono le richieste di aiuto: in pochi giorni mille domande per i buoni spesa.

L’auspicio del sindaco Giorgio Gori è che «chi può si metta una mano sul cuore e faccia una donazione, questo Natale non sarà uguale per tutti». Palafrizzoni rilancia il Fondo di mutuo soccorso, costituito nella fase più acuta della pandemia, ad aprile, per aiutare chi aveva bisogno grazie ai contributi dei privati. È a loro che il Comune si rivolge di nuovo, «perché ci aspetta un periodo difficile, almeno per i prossimi sei mesi – continua Gori –. Ci sono cittadini che affronteranno il periodo delle feste con condizioni di garanzia e senza apprensioni, per altri sarà più complicato. Chiediamo che gli uni diano una mano agli altri, nello spirito della mutualità più genuina». Si cerca di «mettere del fieno in cascina – dice Gori –. Al momento c’è il doppio ombrello della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti che terminerà però a marzo. Dobbiamo farci trovare pronti». Per sensibilizzare «chi può», è partita una piccola campagna di comunicazione, ospitata anche su L’Eco di Bergamo, sul sito www.mutuosoccorsobergamo.it dove è possibile fare una donazione con carta di credito o Paypal (a disposizione anche il conto bancario IT47R0311111101000000065901).