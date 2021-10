Foppolo, stagione sciistica assicurata: gestione seggiovie a Calvetti-Martignon

Foppolo, stagione sciistica assicurata. La notizia positiva per l’alta Valle Brembana è arrivata venerdì 29 ottobre, con l’assegnazione (seppure in via provvisoria come da formalità, in attesa di documentazione) della gestione delle due seggiovie Quarta Baita e Montebello. Fino all primo weekend del settembre 2022 gli storici impianti di risalita di Foppolo sono stati assegnati alla Sacif-Belmont Foppolo, associazione temporanea di imprese con responsabile Marco Calvetti di Piazzatorre, che sarà anche direttore della stazione.

Calvetti è anche amministratore unico della Sacif, società che si occupa di impianti di risalita, mentre la Belmont è guidata dall’imprenditore Giacomo Martignon, a sua volta responsabile della Devil Peak, società che a Foppolo detiene la proprietà di immobili e demanio sciabile.