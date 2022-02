Foresto Sparso, c’è il solito traffico sulla 91: Isabella nasce in ambulanza

Isabella, 22 giorni di vita, i suoi angeli custodi li ha potuti incrociare due volte. La prima non appena venuta al mondo, nel retro di quell’ambulanza che s’è fermata d’urgenza per strada, a una manciata di chilometri dall’ospedale di Seriate. La seconda, domenica: quando i volontari della Croce blu Basso Sebino, gli stessi che l’hanno vista nascere sull’ambulanza, si sono presentati a Foresto Sparso, alla porta di mamma Eleonora Meli e papà Diego Zinesi.

In mano, per quel fagottino venuto al mondo in fretta e furia in mezzo al traffico, un dono che emoziona: «Abbiamo voluto regalare a Isabella un body con un messaggio tutto per lei – racconta Nicola Patrini, 30 anni di Villongo, volontario sull’ambulanza insieme a Eva Zanini e Onorato Foresti –. Sul body c’è il simbolo della Croce blu insieme ai nostri tre nomi, per ricordarle che quando è venuta al mondo c’eravamo noi con la sua mamma, in quell’ambulanza corsa in suo soccorso . La verità è che quando abbiamo ricevuto la chiamata per una donna incinta, pensavamo a un intervento di routine, magari per rassicurare una mamma un po’ ansiosa. Invece Isabella aveva fretta di nascere, e per la prima volta in tanti anni di servizio ci siamo ritrovati con una nuova vita fra le mani».