Forte e generoso,Treviglio piange il guerriero Fabio

Turrina si è spento a 35 anni dopo una lunga malattia. Era attivo in politica, nel basket e nel volontariato.

Ormai per tutti era «il guerriero», per quella tenacia dimostrata nel lottare contro una grave malattia che l’aveva colpito due anni fa. Purtroppo Fabio Turrina, 35 anni, di Treviglio, militante della prima ora del locale circolo di Fratelli d’Italia, non ce l’ha fatta a vincere la sua dura battaglia.

È deceduto giovedì sera all’hospice di Treviglio dove era ricoverato da pochi giorni.Venerdì mattina la notizia del suo decesso ha velocemente fatto il giro della città dove il trentacinquenne, che viveva nella zona Conventino con la sua famiglia, era noto anche per il suo impegno da volontario a servizio di manifestazioni cittadine molto partecipate come «Treviglio vintage» o «Treviglio in gioco» o iniziative sportive della squadra di basket cittadina Blue Basket.