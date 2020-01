Fugge in auto trascinando un carabiniere Trescore, in manette una 38enne

L’hanno notata per la guida spericolata a bordo di una Smart, martedì sera a Trescore, ma non avrebbero mai immaginato che quello che poteva chiudersi in pochi minuti con una multa per sorpasso vietato si sarebbe invece concluso dopo tre ore di vera e propria caccia all’uomo, anzi alla donna, in tutto il territorio circostante, con un maresciallo dei carabinieri trascinato per parecchie decine di metri. Alla fine per lei, 38enne incensurata di Cenate Sotto, sono scattate le manette con l’accusa di resistenza e lesioni.