Fuori strada a Cornalba: volo di sei metri per un motociclista di 35 anni

Un motociclista di 35 anni è finito fuori strada nel pomeriggio di sabato 29 maggio, intorno alle 16 sulla provinciale 31 a Cornalba. Il giovane ha perso il controllo della moto, pare per una buca (ma la dinamica è ancora da verificare), e ha fatto un volo di circa sei metri cadendo in un bosco sottostante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bergamo, il distaccamento di Zogno e il Nucleo Saf (Speleo, Alpino, Fluviale) per recuperare il motociclista. Sul posto anche l’Elisoccorso di Bergamo. L’uomo, sempre cosciente, è stato stabilizzato e portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. I Carabinieri di Zogno si sono occupati dei rilievi del caso.