Galli: «Covid, situazione preoccupante» Ecco la quotidianità dei prossimi mesi

«La situazione non è preoccupante: di più». Quando l’attenzione si posa sull’attuale scenario epidemiologico, il tono di Massimo Galli – primario delle Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, professore ordinario alla Statale di Milano, tra i massimi conoscitori di come il virus si sia fatto largo nella nostra quotidianità – si fa risoluto: «C’è poco da dire, inutile girarci attorno: si sta manifestando un trend veramente preoccupante», è la sintesi.

Avanza, la nuova onda, e avanzano le proposte per arginarla. Per esempio, con un salto indietro di alcuni mesi, le mascherine tornano obbligatorie anche all’aperto, lo sancirà il nuovo Dpcm pronto a essere firmato dal premier Giuseppe Conte. «È un segnale molto importante – è l’opinione di Galli –. Era necessario, serviva un segnale molto forte per evitare nel modo più fermo possibile il rischio di tornare punto e a capo». Senza cadere nel panico («Stiamo facendo test in maniera diversa rispetto all’inizio dell’epidemia, e non abbiamo sugli ospedali quella pressione che c’era nelle prima ondata», specifica Galli), «ciò non toglie che la situazione attuale manifesti in tutta evidenza la sua pericolosità – aggiunge il primario del Sacco –. Oggi, tra l’altro, si assiste a un rimescolamento delle «carte» dei contagi tra Nord e Sud, nel Paese in generale, con picchi anche in aree geografiche che erano state sostanzialmente risparmiate, che avevano fatto un durissimo lockdown, con sacrifici, ma che adesso sono evidentemente in una condizione di pericolo. Attenzione, non punto il dito contro una regione o l’altra. Sono i dati epidemiologici a essere oggettivamente allarmanti».