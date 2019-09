«Gambero Rosso», la novità Ian Spampatti pizzaiolo emergente

Il valore di Ian Spampatti è noto da tempo. Ancor prima che arrivasse agli onori della cronaca per avere vinto Pizza MasterChef, il Gustavo aveva assegnato all’insegna di famiglia, la Lanterna a Dorga di Castione della Presolana, l’Oscar per la miglior pizza dell’anno (correva il 2016…).

Non è arrivata dunque come una sorpresa inaspettata la recentissima elezione da parte degli esperti del Gambero Rosso a pizzaiolo emergente sull’edizione 2020 (è la settima) della guida alle pizzerie d’Italia. Lunedì scorso Ian e con lui tutta la famiglia capitanata da papà Roberto, che tutti gli appassionati dello sci ricorderanno come componente della nazionale italiana in Coppa del mondo, ha raggiunto Napoli per ricevere il premio durante la presentazione della guida svoltasi al Circolo dei Canottieri.