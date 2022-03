Gara di solidarietà: un mezzo per la Croce Rossa nel nome di Elio, «gigante buono»

«Quando avevi bisogno Elio c’era. Per questo, per ricordarlo, abbiamo pensato a qualcosa che resti», racconta Luigi Provenzi, con gli occhi gioiosi per aver condiviso con Elio un’amicizia lunga 30 anni: dal primo incontro allo stadio al diventare «uno di famiglia». Il bene seminato resta. Forte, concreto, operoso. Così gli amici hanno deciso che debba essere la memoria di Elio Carminati: cosa viva. Nel segno della cura (non a caso la canzone di Battiato scelta per l’ultimo saluto), dei valori del «gigante buono», il poliziotto colonna della squadra mobile di Bergamo - portato via da un male, a 62 anni, il 10 gennaio scorso - è stata quindi aperta una raccolta fondi per acquistare un mezzo di soccorso da donare alla Croce Rossa. Organizzazione per la quale Elio era stato anche volontario dopo la pensione.