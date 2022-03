Gare clandestine in moto, salgono a 14 i denunciati (11 minori)

Salgono a 14 i giovanissimi denunciati dai carabinieri della compagnia di Bergamo per aver preso parte, domenica pomeriggio, alle gare clandestine di moto nella zona industriale di via XXV Aprile. Di questi, 11 sono minorenni, mentre gli altri tre hanno 18 anni o poco più. A tutti loro è stata sospesa la patente di guida e hanno rimediato una denuncia penale per la gara clandestina: incorreranno dunque in un processo, rischiando sulla carta fino a ventimila euro di multa.