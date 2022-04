Gelati, giornali e tanti ricordi; addio a «Pierina della Latteria» di Ponte Nossa

Ponte Nossa ha perso la «Pierina della Latteria». Tutti la conoscevano così, perché nel suo bar gelateria, per bersi un caffè, mangiare un gelato o comprare il giornale c’è passato qualsiasi nossese. Fino all’altro giorno era seduta sulla sua poltrona nel suo amato negozio, da diversi anni gestito dai figli. Pierina Savoldelli se n’è andata improvvisamente nella mattinata di ieri, a 94 anni (avrebbe spento 95 candeline in estate).

Pierina Savoldelli

(Foto di Giuliano Fronzi)

« Questo negozio – racconta la figlia Maria Pia Bonazzi – è stata la sua casa, la sua anima . Lavoravano in Svizzera, sia lei che mio padre Attilio, poi hanno cambiato vita. Un giorno passarono di qui per caso, Ponte Nossa all’epoca era la “piccola Parigi”, c’era fermento per via della presenza della fabbrica De Angeli Frua e moltissime attività commerciali. Parlando con i proprietari di allora, che vendevano latte, decisero di rilevare il negozio. Era il 1954: io c’ero già, avevo solo 40 giorni e qualche anno dopo sarebbe arrivato mio fratello Walter. E da lì è iniziata un’avventura che prosegue tutt’oggi. Noi siamo diventanti grandi in negozio e una volta diventati anziani i nostri genitori abbiamo proseguito noi».