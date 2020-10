«Genetica e Covid, un legame esiste ma non è la sola cosa da scoprire»

Lo sappiamo curare ogni giorno sempre meglio, ma non lo conosciamo ancora bene, e solo da poche settimane intuiamo che una componente genetica in tutta la drammatica epidemia del Covid-19 esiste, anche se il «come» e il «perchè» sono ancora da scoprire. Il prof. Alberto Mantovani - patologo e immunologo, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito in Humanitas University, uno degli scienziati italiani più influenti nel mondo - traccia una quadro preciso di come stanno le cose a nove mesi dallo scoppio della pandemia da coronavirus.

Allora, professore, cosa sappiamo davvero di questo virus?