Già sperimentata questa vita sospesa «Ma nelle amiche la chiave di volta»

«Chiudi la porta, cambia musica, rimuovi la polvere. Smetti di essere chi eri e trasformati in chi sei» scrive il brasiliano Paulo Coelho nel romanzo «Lo Zahir». Ed è questa la strada che ha seguito Claudia Guarnieri, di Ciserano, da quando ha scoperto il tumore al seno: cambiare aspetto, cambiare pelle, ma senza rimpianti . Un bruco che si trasforma in farfalla, accetta, perché questo avvenga, la fine del suo mondo e così è stato per lei, estetista «sempre di corsa», che dopo l’intervento e le terapie, ha dovuto sospendere il lavoro e gli studi di specializzazione per diventare personal trainer e si è ritrovata per mesi «chiusa in una bolla», finché ha deciso di reinventarsi come volontaria accanto ad altre persone malate come lei: « Noi malati di cancro – spiega – abbiamo già sperimentato questa vita sospesa in cui ci troviamo tutti a causa del covid-19. Ci è già capitato di non poter uscire di casa per colpa delle terapie, dei livelli bassi di globuli bianchi, dei problemi di salute. Da questo punto di vista, forse, siamo partiti con un vantaggio: eravamo preparati».

Zia Claudia con i nipotini