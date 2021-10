Giornata dei cani guida: l’aiuto a 4 zampe per chi vive nel buio

Sono una compagnia costante e preziosa, capace di guidare oltre il buio. Animali intelligentissimi e sensibili, camminano al fianco di chi non può vedere: sabato 16 ottobre ricorre la giornata nazionale del cane guida, aiuto fondamentale per condurre una vita in autonomia.