Giornate del Fai, alla scoperta dei tesori dei palazzi Frizzoni e Moroni

Arrivano le Giornate di primavera, iniziativa del Fai (Fondo per l’ambiente italiano): sabato 26 e domenica 27 marzo sono 15 le proposte in 6 Comuni del territorio orobico. A partire dal capoluogo, dove si potrà visitare Palazzo Frizzoni (sede del Comune), con il sontuoso salone degli specchi e le altre sale, e Palazzo Moroni, in Città Alta, con lo scalone d’onore completamente affrescato e i giardini pensili nel cuore del borgo.