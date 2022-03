Giornate Fai, partenza con il tutto esaurito: palazzi, chiese e mulini aperti al pubblico

Partenza col botto per le Giornate del Fai che sabato 26 marzo hanno fatto il pieno di visitatori nei siti di Bergamo e provincia, eccezionalmente aperti al pubblico. Domani, domenica 27 marzo, si replica. «Sold out» le sale affrescate e i giardini di Palazzo Moroni, in Città Alta, così come Palazzo Frizzoni, la sede del Comune, a Bergamo bassa. Numerosi visitatori, complice il bel tempo, anche nei siti sparsi per la provincia.