Giovani profughi ospiti alla Muratella di Cologno, anche calciatori. «Qui vive la speranza»

«Vogliamo che da luogo per persone che stanno male diventi luogo per persone che sperano». A parlare è Gianluca Marcucci, gestore del Bes Hotel La Muratella di Cologno al Serio. La struttura alberghiera, immersa nel verde dell’antico borgo della Bassa, che durante i mesi più duri del Covid aveva messo a disposizione le sue camere per ospitare i pazienti in quarantena, in questi giorni sta ospitando quattro famiglie di profughi ucraini in fuga dalla guerra, tutti nuclei composti da madri e due figli, tra bambini e adolescenti.