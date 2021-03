«Giovanni era un alpinista esperto» Tradito da una lastra di ghiaccio sull’Alben

Era partito di buon mattino per un’escursione sull’Alben, spartiacque tra la Valle Serina e la Valle Seriana. Era impegnato nella discesa dal canale Albi, sulla parete nord, quando ha perso l’equilibrio su una lastra di ghiaccio ed è scivolato, con un volo di almeno 200 metri.

È morto così Giovanni Senocrate, classe 1964, di Cerete. L’uomo era in compagnia di un 18enne di Parre, amico di famiglia, che si è salvato ed è riuscito a lanciare l’allarme. Il giovane ha chiamato il numero unico di emergenza, attivando così i soccorsi. La centrale Soreu alpina ha allertato le centrali del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco, e inviato l’elicottero del 118, decollato da Bergamo. Un equipaggio del Vigili specializzati speleo alpino fluviale (saf) si trovava in Valle Brembana per un’esercitazione ed è stato dirottato in Valle Serina, mentre l’equipaggio dei tecnici del Soccorso alpino, VI delegazione orobica, ha raggiunto la piazzola al Passo di Zambla, pronto a partire per il soccorso da terra. Da Bergamo si è nel frattempo alzato in volo l’elicottero del 118 con a bordo l’equipaggio sanitario.