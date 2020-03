Gli effetti del virus sul bilancio 2020 Per Palafrizzoni molte entrate a rischio

«Siamo all’anno zero. Il bilancio sarà tutto da ripensare». Al secondo piano di palazzo uffici, di fronte al municipio in piazza Matteotti, non c’è nessuno. Un anno fa, negli stessi giorni, brulicava di dipendenti affaccendati. Di solito questo è un periodo caldo per chi si occupa di bilanci comunali. Sono le settimane in cui si cerca di capire se le previsioni sono rispettate, se c’è da fare qualche aggiustamento in corsa.

Si iniziano a programmare le spese delle opere pubbliche e dei Servizi sociali, quelle che necessitano di più liquidità. Arrivano i primi incassi, dagli accertamenti, dai dividendi o dalla tassa di soggiorno. Ora è tutto fermo, congelato. Il duro lavoro di programmazione svolto negli ultimi anni, che ha portato il Comune di Bergamo a diventare un modello a livello nazionale, deve essere ripensato.