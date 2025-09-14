Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca
Domenica 14 Settembre 2025

Gran finale per Santa Croce, a fiumi a Monte Isola per ammirare i fiori di carta

TRADIZIONI. La storica festa quinquennale è tornata a colorare i borghi di Carzano e Novale sul lago d’Iseo dopo che, nel 2020, era saltata causa Covid, si chiude domenica 14 settembre. Superate le 75mila presenze.

Chiara Balducchi
Chiara Balducchi
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Folla tra i vicoli e le piazze colorate dalle arcate fiorite
Folla tra i vicoli e le piazze colorate dalle arcate fiorite
(Foto di san marco)

Monte Isola

La pioggia che, tra lunedì 8 e sabato 13 settembre, a più riprese ha bagnato anche il lago d’Iseo, non ha fatto desistere le comitive, le famiglie, i gruppi di anziani, gli appassionati e i tanti turisti che in questi giorni si sono recati a Carzano e Novale di Monte Isola per la Festa di Santa Croce e per passeggiare all’interno dei due borghi fioriti. Addobbati con oltre 200mila fiori di carta crespa realizzati rigorosamente a mano dalle isolane, i vicoli e le piazze hanno accolto migliaia di persone. Tanti anche i bergamaschi che, da ogni angolo della provincia, non hanno voluto mancare a questo appuntamento storico.

Le vie, i vicoli e le piazze addobbate di fiori di carta
Le vie, i vicoli e le piazze addobbate di fiori di carta
(Foto di San Marco)
Le vie, i vicoli e le piazze addobbate di fiori di carta
Le vie, i vicoli e le piazze addobbate di fiori di carta
(Foto di San Marco)
Le vie, i vicoli e le piazze addobbate di fiori di carta
Le vie, i vicoli e le piazze addobbate di fiori di carta
(Foto di San Marco)

La festa risale a un voto popolare dell’Ottocento

Legata a un voto popolare fatto nell’Ottocento per la fine del colera, la festa viene organizzata ogni cinque anni. Nel 2020, però, era saltata a causa del Covid e forse è anche per questo che l’edizione di quest’anno sta superando quelle che erano le iniziali aspettative quanto a presenze sull’isola.

Durante la settimana a migliaia si sono recati a Carzano e Novale di Monte Isola
Durante la settimana a migliaia si sono recati a Carzano e Novale di Monte Isola
(Foto di San Marco)
Durante la settimana a migliaia si sono recati a Carzano e Novale di Monte Isola
Durante la settimana a migliaia si sono recati a Carzano e Novale di Monte Isola
(Foto di San Marco)
Durante la settimana a migliaia si sono recati a Carzano e Novale di Monte Isola
Durante la settimana a migliaia si sono recati a Carzano e Novale di Monte Isola
(Foto di San Marco)

Superate le 75mila presenze

A sabato 13 settembre sui battelli di Navigazione erano salite oltre 75mila persone.Per avere i numeri ufficiali bisognerà aspettare la fine della manifestazione, ma basti pensare che Navigazione Lago d’Iseo da giovedì 11 settembre ha dovuto bloccare le prenotazioni online (in totale 35mila) delle corse in battello in partenza dai porti bergamaschi e da Iseo, perché completamente sold out. A queste si devono aggiungere le corse dei traghetti in partenza da Sulzano e Sale Marasino, che per una settimana hanno fatto la spola dall’isola, carichi di visitatori e turisti.

In chiusura processione e spettacolo pirotecnico sul lago

Domenica 14 settembre chi non riuscirà a essere a Carzano per la tradizionale processione di Santa Croce (dopo la Messa delle 19), potrà comunque godersi dalla riva lo spettacolo pirotecnico in programma per le 22,30. I fuochi d’artificio verranno sparati da due chiatte posizionate sullo specchio d’acqua tra Monte Isola e l’isoletta di Loreto, di fronte a Carzano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monte isola
Carzano
Loreto
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Ambiente
Risorse naturali