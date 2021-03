Grassobbio, al via il cantiere per le barriere antirumore

Settimana prossima Autostrade per l’Italia spa predisporrà il cantiere per avviare una serie di lavori finalizzati all’installazione di barriere fonoassorbenti, ormai da alcuni mesi rimosse nel tratto che interessa Grassobbio. «Sarà il primo paese in Italia con barriere antirumore di nuova generazione, più performanti di quelle finora impiegate», spiega con soddisfazione il sindaco Manuel Bentoglio che vede finalmente la luce in fondo al tunnel, mentre i cittadini, infastiditi dall’incessante disturbo che arriva dall’A4 dopo che i pannelli antirumore sono stati smontati, continuano a mandare segnalazioni in Comune. Ora ci sono certezze.