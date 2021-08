«Grazie per le condoglianze»: la regina Elisabetta II scrive a Wilma a Ponte San Pietro

Wilma Bonacina di Ponte San Pietro, presidente dell’associazione San Vincenzo, è appassionata della storia del casato degli Windsor, i reali d’Inghilterra. Il 9 aprile, alla morte del principe Filippo di Edimburgo consorte della regina Elisabetta II, ha scritto un biglietto di condoglianze alla regina inviandolo alla Casa Reale . Alcuni giorni fa è arrivata alla signora Bonacina una lettera da Londra con il timbro Royal Mail Windsor Castle con la data 22 luglio, in una busta un pieghevole con stampigliato lo stemma della casa reale e la scritta His Royal Highness Prince Philip Duke of Edimburgh 1921-2021.

All’interno del pieghevole, a sinistra la fotografia del principe Filippo, a destra la frase: I send you my sincere thanks for your kind words of sympathy on the death of my husband (Vi mando i miei più sinceri ringraziamenti per le gentili parole che avete detto per la morte di mio marito). Firmato Elisabeth II.