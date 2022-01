Green pass, controlli e pochissime sanzioni in Bergamasca

Il 2 gennaio , secondo quanto comunicato dalla Prefettura, in provincia sono state controllate per la verifica del possesso del green pass 960 persone, tre delle quali sono state sanzionate; zero sanzioni invece per il mancato uso della mascherina. Nessuna sanzione negli 82 esercizi commerciali controllati.

La Prefettura fornisce anche i dati dei controlli dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022 con 9.023 persone controllate per verificare il possesso del green pass: 11 le persone sanzionate , due sono state multate per mancanza di dpi oltre a una persona denunciata per violazione della quarantena. In totale gli esercizi commerciali controllati sono stati 817: solo due quelli sanzionati.